A linha de frente do fornecimento de energia em tempos de pandemia

Em 2020, todos foram surpreendidos com a pandemia do novo coronavírus, que trouxe muitas adaptações e surpresas à população. Desde então, a rotina de muitas famílias mudou, seja por conta das aulas virtuais dos filhos ou na área profissional, onde muitos precisaram se afastar das empresas e trabalhar em formato home office. Em contrapartida, algumas categorias profissionais precisaram se manter nas ruas com mais vigor para garantir que serviços essenciais continuassem a funcionar.

Neste momento tão delicado, os verdadeiros heróis estão atuando em prol de toda a sociedade e, dentre estes profissionais, estão os do setor elétrico. É importante ter conhecimento da quantidade de profissionais envolvidos para fazer com que a energia elétrica chegue aos hospitais, centros de saúde e residências em todo o Estado.

Para assegurar que esse fornecimento esteja presente para os mais de 2,7 milhões de clientes no estado, a Equatorial Pará conta com 7 mil profissionais 24h por dia, dentre eletricistas de equipes de plantão, engenheiros, controladores de sistemas, operadores e equipes de atendimento, que trabalham diariamente para garantir conforto aos lares, com saúde e segurança. Em meio à pandemia, são esses profissionais que integram o coração das distribuidoras e vão às ruas para levar energia elétrica para todos.

Neste 1º de maio, o Dia do Trabalho segue sendo muito bem representado por esses trabalhadores, que, em todo este tempo de pandemia, também têm se posicionado na linha de frente, levando seus esforços para que esses serviços estejam sempre disponíveis para os paraenses. O trabalho também é feito para que em casos de falta de energia, o resbastecimento seja realizado no menor tempo possível.

Vale destacar que os trabalhadores seguem todas as orientações de proteção à saúde e medidas técnicas de segurança, para que estejam nas ruas e assim garantir energia com segurança e qualidade nesse período de isolamento domiciliar. Por isso, se for possível, fique em casa por você, pela sua família e por eles, que estão lá fora para garantir a melhor energia.

Fonte: Equatorial Pará