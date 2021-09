A linha de ônibus Mosqueiro ganha reforços nesse feriado de terça-feira

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) determinou que até a próxima terça-feira (07) será acrescentado mais 10 ônibus da linha de Mosqueiro – São Brás, um total de 28 veículos dará suporte diariamente para a população que pretende sair do centro de Belém para pegar as praias neste feriado do dia da independência.

Apesar de a procura pelo serviço ter sido baixa neste último final de semana, a Semob achou importante está preparado para o feriado do dia 7 de setembro. Lembrando que mesmo com o bandeiramento verde, todas as medidas de protocolo de segurança sanitária devem ser seguidas, como o distanciamento social no embarque, e o uso de máscara.

Foto: Ascom/ Semob