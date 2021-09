À LUZ DA BIBLIA

Todos estamos suscetíveis a sofrimentos nos mais variados campos possíveis pessoal, profissional, familiar etc., porém temos resistências diferentes ao sofrimento, uns sofrem com a mesma situação mais que outros. Nos dias de hoje a pregação que tem maior visibilidade é de um cristianismo triunfalista, sem sofrimento, sem problemas. O sofrimento é sem dúvida o “calcanhar de Aquiles” na teologia de muitos cristãos. É sempre um ponto de dúvida, discórdia, até mesmo de rejeição. Há normalmente muita confusão quanto a esse tema. Por exemplo, há pessoas que acreditam que pelo fato de Cristo ter sofrido em seu lugar e serem “mais que vencedores”, eles não deveriam

sofrer. Para eles, todo sofrimento é obra maligna e uma de suas causas pode ser a “falta de fé”.

VOCÊ JÁ PASSOU POR ALGUM SOFRIMENTO QUE ACHOU QUE NÃO MERECIA? Esse pensamento atrai sentimentos tóxicos que agravam a situação e geram ressentimentos.



VOCÊ JÁ TEVE DIFICULDADE EM ACEITAR O SILÊNCIO DE DEUS EM MEIO AO SOFRIMENTO? Isso mina nossa resistência, pois achamos que Deus funciona para os outros e não para nós, e essa é uma das piores setas do inimigo: “ACHAMOS QUE DEUS NÃO NOS AMA”. Isso faz a vida parecer sem sentido e ficamos mais vulneráveis.



E QUANDO SOFREMOS NAS ÁREAS VITAIS? Quando o sofrimento é nas áreas vitais (família, saúde, bens materiais) é como se doesse mais, como se tivéssemos uma vulnerabilidade maior, ou seja, nessas áreas estamos mais suscetíveis.



SOFREMOS QUANDO VEMOS PESSOAS “DO MAL” VIVENDO BEM? É muito difícil não ficar incomodado e normalmente colocamos “em xeque” a justiça divina.



VOCÊ ACHA QUE O SOFRIMENTO É INEVITÁVEL? Todos estão suscetíveis ao sofrimento pois nem todo o sofrimento é causado por nosso próprio pecado. Todos passamos por sofrimento que não entendemos.



SERÁ QUE O SOFRIMENTO É INEXPLICÁVEL? Não entendemos porque crianças sofrem, porque o justo sofre e esquecemos que todos estão sujeitos a dor, tristeza, infelicidade e morte que são o resultado, não da crueldade ou indiferença por parte de Deus, mas da introdução do pecado no mundo.



POR QUE AQUELES QUE QUEREM CONSERTAR A VIDA DOS OUTROS ATRAEM MAIS SOFRIMENTO? Normalmente achamos que a solução para o nosso sofrimento pode ser a fórmula para resolver o sofrimento de outras pessoas e como isso nem sempre resolve acabamos frustrados.



PRECISAMOS TER EMPATIA COM OS QUE SOFREM. Precisamos ter compaixão como o sofrimento do outro, isso é inteligência social em amenizar a dor do próximo, consolar assim como fomos consolados.



EXISTE SOFRIMENTO GLORIOSO? Quando lemos 1 Co 4.17 Paulo usa termos antagônicos para revelar a Glória de Deus após a tribulação… “Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória mui excelente.”



O SOFRIMENTO SERÁ EXTINTO? Do mundo, das pessoas – SIM, ou seja, não haverá sofrimento na eternidade ao lado de Jesus (Ap 20.4). Do inferno – NÃO, ou seja, o sofrimento é eterno (Mt 25.41)

O binômio sofrimento / glória é claro nas Escrituras, porque o que aconteceu a Cristo Jesus é um paradigma daquilo que também acontecerá conosco. Então, podemos viver nesta terra conscientes e esperançosos de que “… os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós” (Rm 8.18). Olha só como é interessante perceber que a Palavra de Deus redireciona nossos pensamentos às certezas do futuro enquanto passamos por sofrimentos nesta vida. Isso não é escapismo e nem fuga da realidade, pelo contrário, é a própria realidade futura que, filtrando nossa visão do presente, faz-nos esperançosos e jubilosos aguardando o que está reservado para nós. Deus te abençoe