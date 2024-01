A maior feira aberta da América Latina ganha exposição no Museu de Arte Sacra

O Museu de Arte Sacra (Mas), em Belém, abriu a exposição “Belém: Um Ver-o-Peso de Memórias”, os visitantes poderão contemplar histórias, vivências e trabalhos regionais que refletem a cultura popular, que pode ser visitada até o dia 18 de fevereiro.

A exposição reúne diversas linguagens artísticas, tendo a maior parte em audiovisual, que exibe o Ver-o-Peso ao longo de décadas, com filmagens da feira desde 1930 até os dias de hoje. Além do acervo de imagens multimídias em salvaguarda da Secult, o público verá a coleção Ford Motor Company, do Museu do Arquivo Nacional (de Washington, DC).

Foto: Divulgação