A maioria das mortes por Covid em Santarém são de homens idosos

Até o último boletim epidemiológico divulgado na noite desta quarta-feira (2), pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o município de Santarém, no oeste do Pará, contabilizava um total de 1.227 óbitos registrados desde o início da pandemia, em 2020. Na última atualização foram confirmadas mais três mortes em decorrência da doença.

As três vítimas são homens com idades de 84, 86 e 90 anos. Essas mortes ocorreram entre os dias 28 e 31 de janeiro, mas foram registradas nos boletins dos dias 01 e 02 de fevereiro. No mês de janeiro de 2022 foram registrados 50 óbitos, sendo que desse total, 44 ocorreram no mês passado e as outras seis foram de dezembro de 2021, divulgadas nos boletins dos dias 02, 04 e 06 de janeiro deste ano.

Segundo esses dados, os homens foram a maioria das vítimas no mês de janeiro de 2922. Foram 24 óbitos de homens e 20 de mulheres. A vítima mais jovem tinha 25 anos, uma mulher que faleceu no dia 15 de janeiro. A mais velha entre os mortos de janeiro tinha 96 anos, e também foi uma mulher, que morreu no dia 14/01.

A maioria dos que perderam a vida no mês passado era de pessoas idosas com idades entre 60 e 96 anos. Foram 36 idosos vítimas do novo coronavírus. As demais vítimas tinham idades entre 25 e 57 anos.

O último boletim epidemiológico registrou ainda 400 novos casos positivos, elevando o número de infectados para 33.534 desde o início da pandemia. Janeiro também foi o mês que mais registrou casos positivos da doença. Foram mais de 8.500 novos casos.

Fonte: O Estado Net

