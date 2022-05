A MISSÃO DE SER MÃE

Falar de mãe é referir-se àquela que se dedica aos seus filhos e os defende com todas as suas forças. Nesta celebração de Dia das Mães, queremos prestar nossa homenagem a todas as mães desta Comunidade através de uma palavra bíblica, que encontramos em 1ª Timóteo 2.15 e que fala da importante missão que Deus deu às mães. O texto bíblico aponta para três importantes qualidades das mães cristãs: fé, amor e santificação. Estas qualidades, ou jeitos de agir, apontam para a mulher na sua função de mãe. Este jeito de ser das mães tem influência direta e fundamental sobre o comportamento e o jeito de ser de seus filhos. Afinal, são as mães que passam a maior parte do tempo ao lado de seus filhos. Por isso mesmo, Deus concede tais qualidades às mães cristãs para que pratiquem a importante missão de conduzir seus filhos nos caminhos do

Senhor.

O QUE SIGNIFICA PARA UMA MÃE PERMANECER EM FÉ? O processo de repassar a fé aos nossos filhos, portanto, é uma tarefa que precisa ser cumprida em cada momento de nossa vida. Não podemos negligenciar essa missão dada por Deus. Elanão é algo só para a hora do culto na igreja. A fé precisa estar presente em todos os momentos de nossa vida, para que realmente possa orientar e marcar a vida de nossos filhos. Para tanto, precisamos estar atentos e interessados no crescimento

e na educação deles. Deus nos chama para estarmos presentes na vida de nossos filhos, falando da nossa fé, ensinando-os dia e noite, em diversas situações e de diversas maneiras.

POR QUE SER MÃE É A EXPRESSÃO DO AMOR DE DEUS? Há situações na vida que os filhos exigem todo o nosso esforço esacrifício. Só Deus pode nos conceda tanta força. Por isso, você que é mãe, precisa dessa proximidade de Deus em sua vida para que tenha forças suficientes paras amar seus filhos. Quantas vezes os pais descobrem que seus filhos estão trilhando por caminhos errados, que falharam. Justamente nesses momentos e nessas situações, os filhos necessitam do amor de seus pais. Às vezes, é a única esperança na qual ainda conseguem se agarrar. O que nos dá forças para amar nossos filhos em qualquer situação, é o nosso relacionamento pessoal com Deus. E sentir-nos amados por Deus e corresponder a esse amor. É na Palavra de Deus e na oração que recebemos tal força da qual precisamos para amar verdadeiramente nossos filhos, do jeito como

Deus quer que os amemos.

SER MÃE É RECEBER DE DEUS UM SUBLIME DOM. O termo SUBLIME DOM também pode ser traduzido GERAR POSTERIDADE,estar separada para Deus. Por isso, queridos pais, em especial as mães, é preciso separar tempo e espaço para Deus em nossavida. Isso quer dizer viver uma vida santificada. Só assim encontraremos tempo e espaço também para os nossos filhos.Dedicando-nos a eles e criando-os nos caminhos do Senhor. A mulher será preservada através de sua missão de mãe, sepermanecer na fé, no amor e na santificação!

Em Provérbios 22:6 lemos: “Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele.”Por isso a influência materna é tão importante. As mães receberam de Deus o poder de moldar o caráter dos filhos para otempo e a eternidade. Portanto, com a ajuda e o poder de Deus, eduque seus filhos a fim de que sejam úteis neste mundo e para que eles sejam bem equipados para ensinar outros sobre Jesus, a salvação e a vida eterna. Deus te abençoe!