A morte do cantor Jorge Moraes: vídeo mostra carro e assassino

Uma câmera de segurança de uma residência vizinha mostra o momento do assassinato do cantor Jorge Moraes no final da tarde da última quinta-feira, 4, na Rua dos Pariquis, bairro do Jurunas, em Belém. A imagem comprova o relato de testemunhas que afirmaram que o assassino desceu de um carro prata, chamou o cantor e, quando ele atendeu, efetuou os disparos que culminaram na morte.

No vídeo é possível ver o matador trajando calça clara, camisa longa e boné. Ele desce do veículo e caminha até a porta da casa do artista. Quando Jorge Moraes abre a porta e atende, parece tentar abrir o portão. O homem disso se aproveita e efetua diversos disparos pela grade. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Ainda não se sabe qual a motivação do crime, que tem características de execução fria e calculada. O homem que atira pode ter sido contratado para matar o cantor e quem dirige o carro, o mandante. Também poderia ser a pessoa diretamente interessada em tirar a vida do artista. As investigações podem tirar as dúvidas, ou outras que surgirem.

O velório do artista foi realizado nesta sexta-feira, 5, na casa de shows Florentina Prime, na rua Fernando Guilhon, bairro do Jurunas, em Belém, onde fãs, amigos e parentes cantaram músicas para homenagear o cantor. O enterro será neste sábado, 6, em um cemitério no município de Marituba.

Veja os vídeos da ação criminosa:

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Reprodução