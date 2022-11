A mostra de cinema na Biblioteca Pública Arthur Vianna destaca o protagonismo de mulheres negras

Na tarde desta quarta-feira (30), a Biblioteca Pública Arthur Vianna receberá a mostra de cinema “Sobonfu Somé”. A programação será gratuita e exibirá três documentários, que envolvem temáticas do cinema negro, no Auditório Aloysio Chaves, localizado no terceiro andar do Centur.

O evento apresentará os filmes “Das Raízes às Pontas” de Flora Egécia (DF), “Mulheres de Barro” de Edileuza Penha (DF) e “Entre o Rasto e o Rosto na Alma dos Khoisans do Cunene” de Marisol Kadiegi (DF).

A mostra, realizada em parceria com o Museu das Mulheres, foi inspirada na africana Sobonfu Somé, da tribo Dagara. Sobonfu e seu companheiro Malidona circulavam nas comunidades da África ensinando a sabedoria dos relacionamentos e da ancestralidade.

Serviço

Mostra de Cinema Sobonfu Somé

Data: 30/11

Horário: 16h30

Local: Auditório Aloysio Chaves, 3º andar da Biblioteca Pública Arthur Vianna, Centur – Avenida Gentil Bittencourt, 650.

Foto: Ricardo Amanajás / Ag. Pará