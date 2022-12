A oitava Usina da Paz será entregue aos moradores da Terra Firme em Belém

Nesta próxima terça-feira (06), o Pará vai ganhar sua oitava Usina da paz, o Governador do Estado, Helder Barbalho, fará a entrega da Usina da Paz, no bairro da Terra Firme, essa já soma a quarta Usina em Belém. O projeto faz parte do programa Territórios Pela Paz (TerPaz) do Governo do Estado, e já transforma a realidade dos moradores do entorno da unidade.

Após a entrega da Usina na quarta-feira (07), os moradores já poderão realizar as inscrições para as atividades e realizar os serviços disponibilizados no local. Serão mais de 70 serviços intersetoriais das secretarias estaduais e órgãos parceiros, como atendimento médico, odontológico e psicológico, consultoria jurídica, emissão de documentos, treinamento de lideranças, atividades esportivas, capacitações e cursos profissionalizantes. Todos os serviços gratuitos.

O mais novo espaço tem a capacidade de receber cerca de 1.500 pessoas por dia e conta com dois prédios de atendimento, uma quadra poliesportiva, quadra de areia, espaço multicultural; piscina semiolímpica; playground, salas de audiovisual e inclusão digital. Também há espaços para cursos livres e de dança, música, robótica, artes marciais, musicalização e biblioteca. As instalações são adaptadas para acesso de pessoas com deficiência (PcDs).

As Usinas da Paz (UsiPaz), tem um papel de grande importância nas comunidades, pois através desses complexos multifuncionais do Governo do Pará, que buscam a transformação social, redução da violência e mais cidadania. Atualmente estão em funcionamento a UsiPaz Icuí-Guajará, em Ananindeua, desde outubro do ano passado; a UsiPaz Cabanagem, em Belém, desde janeiro deste ano; a UsiPaz Nova União, em Marituba, desde março deste ano; a UsiPaz Benguí, em Belém, desde março, as UsiPaz Parauapebas e Canaã dos Carajás, no sudeste do Estado, desde maio e junho, respectivamente; e a mais recente, UsiPaz Jurunas/Condor, entregue em outubro, deste ano.

Belém ainda vai ganhar mais uma unidade que no momento está em construção, a UsiPaz Guamá.

O funcionamento dos espaços é de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e nos sábados, de 8h às 14h e aos domingos, de 8h 18h, funcionará de acordo com as demandas da comunidade e das Secretarias e Fundações para a realização de eventos.

A UsiPaz Terra Firme fica na Passagem Belo Horizonte, entre a avenida Perimetral e a Passagem do Arame, ao lado do terreno da Eletronorte.

