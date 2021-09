A Operação Gold Rush da Polícia Federal apura crimes envolvendo a extração ilegal de ouro

A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão no distrito de Água Branca no município de Itaituba no estado do Pará, em uma mineradora, nesta manhã de quinta-feira (09), as investigações foram iniciadas após cargas de ouro serem apreendidas no estado de São Paulo no mês passado.

A mineradora fazia uso indevido da Guia De Utilização (GU) um documento que permite a extração de substâncias minerais como no caso do ouro, calcário e outras substâncias, mas que foi utilizada para transições ilícitas com grande volume de ouro ilegítimo.

O Banco Nacional de Perfis Auríferos que integra o projeto do Programa Ouro Alvo recebe as coletas para a mostras de ouro. A ação foi determinada pela 1° e 2° Vara Federal de Jundiaí/SP.

Uma pessoa foi presa em flagrante por posse de arma de fogo que estava com a numeração raspada. Os investigados poderão responder pelos crimes de usurpação de patrimônio da União, falsidade ideológica, grilagem de terras públicas, organização criminosa e diversos outros crimes contra a flora tipificados na Lei 9.605/1998.

