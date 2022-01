A partir de terça-feira todas as unidades de saúde em Belém terá testagem de Covid-19

A partir desta terça-feira (18), a Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), vai ampliar a testagem de covid-19 para todas as 50 unidades básicas de saúde (UBS) e Estratégia Saúde da Família (ESF) da rede municipal de saúde.

Nesses novos espaços serão oferecidos, vacinação contra a covid-19 e atendimento a casos sintomáticos da doença, a população contará também com a testagem rápida, que vai acontecer nos dias de segunda a sexta-feira (com exceção dos feriados), das 8h às 17h.

Já nos horários fora do comercial e os finais de semana, a testagem continuara acontecendo nas oito UBSs, que funcionam 24 horas, para os casos leves. E, apenas para os casos graves, a testagem será realizada nas cinco Unidades de Pronto Atendimento de Belém (UPAs), localizados nos bairros da Terra Firme, Jurunas, Sacramenta, Marambaia e Icoaraci, nos dois Hospitais de Pronto Socorro (Mário Pinotti e Humberto Maradei e no Hospital Geral de Mosqueiro.

Em breve será divulgado pela Sesma o cronograma com as ações itinerantes de testagem em pontos estratégicos dos distritos de Belém. Devido o aumento superior aos atendimentos gerais na rede municipal de saúde, e de 124% dos casos de síndrome gripal por vírus não identificado, no período de dezembro de 2020 ao início do mês de janeiro deste ano, é necessário que haja a ampliação da rede de testagem.

A ação de testagem realizada na comunidade nos últimos dias 11 e 12, foram detectados 322 (36%) casos de covid-19 em 1.160 pessoas testadas.

A testagem serão priorizadas as pessoas que apresentam qualquer tipo de sintoma sugestivo de infecção pelo Sars-CoV-2. Após confirmação de casos da doença, será iniciado imediatamente o isolamento social, que só deve ser suspenso após 10 dias da data de início dos sintomas, desde que permaneça sem febre (sem o uso de medicamentos antitérmicos) há pelo menos 24 horas e com a diminuição dos sintomas respiratórios.

A Sesma reitera que é fundamental que a população, mesmo vacinada, continue adotando medidas para conter a propagação do vírus na comunidade, principalmente as medidas de proteção individual e coletiva, como o distanciamento social, a utilização de máscaras e o uso de álcool 70% ou água e sabão para a higienização das mãos.

Pessoas assintomáticas, que tiverem contato direto com casos confirmados da covid-19, devem permanecer em observação e reforçar as medidas de distanciamento social e o uso de máscara em todos os ambientes.

Veja os locais que você pode testar e receber atendimento contra a covid-19 em Belém

Casos leves:

– Nas oito Unidades Básicas de Saúde (UBS) que funcionam 24h:

1 – Unidade Municipal de Saúde do Jurunas – Rua Fernando Guilhon, S/N, entre Passagem Jacob e Trav. Monte Alegre;

2 – Unidade Municipal de Saúde do Bengui I – Rua Benfica, esquina com São Pedro, S/N;

3 – Unidade Municipal de Saúde do Tapanã – Rua São Clemente, S/N;

4 – Unidade Municipal de Saúde de Icoaraci – Rua Manoel Barata, Nº 840, entre Itaboraí e São Roque, próximo ao colégio Madre Celeste;

5 – Unidade Municipal de Saúde de Cotijuba – Rua Magalhães Barata, S/N, em frente à igreja São Francisco – Centro da ilha;

6 – Unidade Municipal de Saúde do Outeiro – Rua Manoel Barata, S/N, ao lado da Agência Distrital de Outeiro, no começo da Escola Bosque – Bairro São João do Outeiro;

7- Unidade Municipal de Saúde do Carananduba – Praça do Carananduba, S/N, entre Av. Beira Mar e Rua Santo Antônio – Carananduba;

8 – Unidade Municipal de Saúde da Baía do Sol – Av. Beira Mar, S/N, próximo ao mercado da Baía do Sol – bairro Baía do Sol.

Casos graves:

– Nas cinco Unidades de Pronto Atendimento de Belém (UPAs), localizadas nos bairros da Terra Firme, Jurunas, Sacramenta, Marambaia e Icoaraci;

– Nos dois Hospitais de Pronto Socorro (Mário Pinotti e Humberto Maradei) e no Hospital Geral de Mosqueiro.

Veja em quais unidades haverá teste para covid a partir de terça-feira, 18.

Unidades Básicas de Saúde:

1. UBS Castanheira, Rua 1º de Dezembro, entre as Passagens José de Alencar e Sol Nascente;

2. UBS Combu, Ilha do Combu;

3. UBS Portal da Amazônia, Rua Osvaldo de Caldas Brito, 39 – Jurunas;

4. UMS Águas Lindas, Rua Conjunto Verdejante I, Águas Lindas;

5. UMS Bengui II, Passagem Maciel – Bengui;

6. UMS Cabanagem, R. São Paulo, s/n – Cabanagem;

7. UMS Condor, R. Lauro Malcher, 285 – Condor;

8. UMS Cotijuba, R. Manoel Barata, 840 – Icoaraci;

9. UMS Cremação, R. dos Pariquis, 2906 – Cremação;

10. UMS Curió-Utinga, Passagem Engenheiro Alberto Engelhard, s/n – Curió-Utinga;

11. UMS Fátima, Rua Domingos Marreiros, 1816 – Umarizal;

12. UMS Guamá, R. Barão de Igarapé Miri, 479 – Guamá;

13. UMS Icoaraci, R. Manoel Barata, 840 – Icoaraci;

14. UMS Jurunas, R. Eng. Fernando Guilhon, S/N – Condor;

15. UMS Maguari, Alameda Ns-15, 43 – Coqueiro;

16. UMS Maracajá, Travessa Siqueira Mendes, S/N, esquina com a Oitava Rua;

17. UMS Marambaia, Av. Augusto Montenegro – Marambaia;

18. UMS Outeiro, R. Manoel Barata – Ponta Grossa;

19. UMS Paraíso dos Pássaros, Tv. Beija-Flor – Maracangalha;

20. UMS Pratinha, Av. Arthur Bernardes – Pratinha;

21. UMS Providência, Av. Dos Tucanos, 391-409 – Maracangalha;

22. UMS Sacramenta, Av. Senador Lemos, 1840 – Sacramenta;

23. UMS Satélite, Tv. We-8 – Coqueiro;

24. UMS Sideral, R. Sideral, S/N – Parque Verde;

25. UMS Tapanã, R. São Clemente, 3300 – Tapanã;

26. UMS Tavares Bastos, Av. Rodolfo Chermont, 170 – Marambaia;

27. UMS Telégrafo, R. do Fio – Telégrafo;

28. UMS Terra Firme, Passagem São João, 170 – Terra Firme;

29. UMS Vila da Barca, Travessa Coronel Luís Bentes, 80 – Telégrafo.

Unidades Estratégias Saúde da Família:

1. USF Aeroporto, Rua dos Passos, S/N, Mosqueiro;

2. USF Água Cristal, Rua da Mata, Passagem União, 21, na Marambaia;

3. USF Barreiro I, Passagem Mirandinha, nº 367, Barreiro;

4. USF Barreiro II, Passagem São Sebastião, S/Nº, Barreiro;

5. USF Canal do Galo II, Travessa Humaitá, S/Nº, entre Pedro Miranda e Antônio Everdosa, Pedreira;

6. USF Canal Pirajá, Travessa Barão do Triunfo, nº1015, Esquina com Rua Nova, Pedreira;

7. USF Carananduba, Avenida Cipriano Santos, Passagem Santa Maria, nº 01, Ponte do Cajueiro, Carananduba;

8. USF Eduardo Angelim, Conjunto Eduardo Angelim, Avenida 17 de Abril, S/N;

9. USF Fama, Rua Tucumaeira S/N, Estrada do Fama nº 72, Outeiro;

10. USF Fidélis, Rua Pantanal, S/N, bairro Fidelis, Outeiro;

11. USF Furo das Marinhas, Rodovia Augusto Meira Filho S/N, Furo das Marinhas;

12. USF Panorama XXI, R. dos Comerciários, nº 108, entre Rodovia Mário Covas e Rua Benjamim, Cabanagem;

13. USF Paraíso Verde, Avenida João Paulo II, S/N, próximo da área da Cosanpa, Curió-Utinga;

14. USF Parque Guajará, Avenida Augusto Montenegro, Rua Gouveia Silva, S/N, Parque Guajará;

15. USF Parque Verde, Rua Da Yamada, próximo do Emaús, Parque Verde;

16. USF Quinta dos Paricás, Residencial Quinta dos Paricás, R. 12;

17. USF Radional II, Passagem Radional II, 58, Condor;

18. USF Souza, Avenida Almirante Barroso, rua da Setrans, bairro do Souza;

19. USF Sucurijuquara, Estrada da Baía do Sol, S/N, bairro Sucurijuquara, Mosqueiro;

20. USF Tenoné II, Passagem Sexta Linha, S/N – Tenoné;

21. USF Terra Firme, Rua São Domingos, 414, Terra Firme.

Foto: Fernando Sette