A partir desta segunda-feira (14) beneficiários recebem a terceira parcela do “Vale-Gás”  

O Programa “Vale -Gás” começa a realizar o pagamento da terceira parcela nesta segunda-feira (14), para aquisição de um botijão de gás de 13 quilos para os beneficiários. O valor do auxilio é de R$ 100 reais.

São 100 mil famílias situadas na faixa da extrema pobreza devem ser contemplados com um investimento de quase R$ 10 milhões oriundos do Tesouro Estadual.

O benefício contempla as pessoas que tenham renda per capita igual a zero e estar incluso no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) e receber o Auxílio Brasil (que substitui o Bolsa Família) com base no calendário elaborado pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster).

Os beneficiários podem consultar e confirmar o depósito dos R$ 100,00 através do site https://ce.banpara.b.br/valegas/os e também pelo site da Seaster (https://www.seaster.pa.gov.br/programa_valegas.html).

Acompanhe o calendário de pagamento da 3ª parcela conforme data de aniversário do beneficiário:

14/03 – Janeiro/Fevereiro

15/03 – Março/Abril

16/03 – Maio/Junho

17/03 – Julho/Agosto

18/03 – Setembro/Outubro

21/03 – Novembro/Dezembro

Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará