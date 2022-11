A passos lentos e gradativos turismo vem superando a crise pandêmica

O índice de atividades turísticas cresceu apenas 0,4% em setembro em relação ao mês de agosto, terceiro resultado positivo seguido, período em que acumulou um ganho de 3,2%. Com isso, o segmento de turismo se encontra 0,7% acima do patamar de fevereiro de 2020 e 6,7% abaixo do ponto mais alto da série, alcançado em fevereiro de 2014. Na comparação com setembro de 2021, houve alta de 22,5%, 18ª taxa positiva seguida, impulsionado pelo aumento de receita das empresas. Quem vai comprar uma passagem aérea nacional ou fazer uma reserva hoteleira, entende bem o porque da fraca recuperação, isto é, preços elevadíssimos.



Para se ter uma pequena ideia disso, somente cinco dos 12 locais pesquisados acompanharam o movimento de alta verificado na atividade turística nacional (0,4%). O destaque positivo foi Rio de Janeiro (2,6%), seguido por São Paulo (0,7%), Distrito Federal (3,4%) e Pernambuco (1,6%). Em sentido oposto, Minas Gerais (-1,5%) e Rio Grande do Sul (-3,2%) tiveram os principais recuos. Destaque para o transporte aéreo; locação de automóveis; hotéis; restaurantes; serviços de bufê; e rodoviário coletivo de passageiros. O agregado especial de atividades turísticas cresceu 36,9% frente a igual período do ano passado, impulsionado, sobretudo, pelas altas nas receitas de empresas de transporte aéreo de passageiros, que estão nos esfolando, verdade seja dita. Tanto que

em setembro, o volume de transporte de passageiros no Brasil registrou aumento de apenas 1,6% em relação ao mês anterior, após ter recuado 0,5% em agosto. Na ponta do lápis, estpa abaixo 21,0% abaixo de fevereiro de 2014, ponto mais alto da série histórica.



E, como as passagens aéreas nacionais estão pela hora do morte, com a alta do dólar por perspectivas negras diante de um possível desgoverno vermelho, nessa transição, cerca de 1,8 milhão de viajantes do mundo inteiro desembarcaram no Brasil com visto de turista ou em viagem a turismo. Mais de 800 mil bilhetes já foram comprados para visitar o Brasil entre dezembro de 2022 e março de 2023, sendo cerca de 20% com origem nos Estados Unidos. De acordo com o levantamento da Gerência de Inteligência Mercadológica e Competitiva da Embratur junto à Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), 801.110 bilhetes já foram adquiridos nos mais variados países do mundo para curtir o país entre dezembro de 2022 e março de 2023 — 158.751 com origem nos Estados Unidos, o que corresponde a 19,81% do total.



A quantidade ainda aumentará consideravelmente, uma vez que 53,51% dos viajantes compram as passagens entre 0 e 59 dias antes do embarque, conforme estudo da FowardKeys – empresa líder em viagens e análises e parceira do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC). O número de 801.110 passagens compradas foi levantado até 9 de novembro. Considerado um mercado prioritário para a promoção do Brasil, em 2022, o país norte-americano foi palco de duas grandes campanhas publicitárias, quatro roadshows (Chicago, Nova York, Miami e Los Angeles), uma press trip com jornalistas e influenciadores levados a destinos de Natureza no Pantanal e em Bonito, assim como uma famtour com operadores de turismo locais levados a Chapada dos Guimarães e ao Pantanal.



Além disso, a Embratur esteve presente em quatro feiras internacionais que ocorreram nos EUA: Re-think South America (Nova Iorque), Adventure Elevate 2022 (Oregon), IMEX América (Las Vegas) e New York International Travel Show (NYITS). Vale ressaltar que os Estados Unidos são o segundo maior emissor de turistas para o Brasil (mais de 590 mil turistas em 2019) e estão entre os países que mais gastam em nosso território (US$ 93 diários, em média). Segundo o Ministério do Turismo (2019), a motivação de 33% dos americanos que visitam o Brasil é o ecoturismo e aventura, ficando apenas atrás de sol e praia por uma pequena diferença (35%). Além dos Estados Unidos, dois países sul-americanos e dois europeus puxam a fila dos que mais pretendem visitar o Brasil durante o verão 2022/23. A Argentina, registrou até 9 de novembro deste ano, 154.872 bilhetes aéreos comprados, ocupando a segunda colocação. É seguida por Portugal (53.824), Chile (41.782) e França (33.908).



De acordo com pesquisa global apresentada na WTM Londres 2022, poder de compra é considerado o maior desafio para as empresas do setor no próximo ano. Dessa form, o aumento do custo de vida em todo o mundo é a maior ameaça para as empresas de viagens em 2023, de acordo com pesquisa da WTM London. O preço da gasolina foi mencionado por 13,4%, enquanto o preço da energia foi uma preocupação para um em cada dez entrevistados (9,6%). Juntos, o custo de vida mais os preços da gasolina e da energia, essas respostas somaram mais de dois terços dos entrevistados (67,8%). A pesquisa reflete os alertas do Conselho Mundial de Viagens e Turismo de que a recuperação global do setor está em risco devido aos ventos contrários econômicos. Em setembro, o WTTC destacou os desafios para os Ministros do Turismo do G20, dizendo que a colaboração entre os setores público e privado é necessária agora mais do que nunca. A WTM London Business Survey questionou 210 profissionais da indústria de viagens de todo o mundo. A pesquisa do consumidor teve 2.000 entrevistados. (Jeferson Severino/Agência Ronabar)



Imagens: Jeferson Severino/Ronabar