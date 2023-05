A paz ficará mais próxima, diz Zelenski ao chegar no G-7

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski, chegou, neste sábado (20), em Hiroshima. Ele participará da cúpula do G-7, que tem a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

– Reuniões importantes com parceiros e amigos da Ucrânia. Segurança e cooperação reforçada para a nossa vitória. A paz se tornará mais próxima hoje – publicou o líder ucraniano em suas redes sociais.

Lula resiste a atender ao pedido do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski, por um encontro reservado durante a cúpula do G-7. O presidente brasileiro chegou a encaixar em sua agenda uma reunião com o presidente de Ilhas Comores, Azali Assoumani, que está à frente da União Africana, mas não respondeu ao presidente da Ucrânia.

*AE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT