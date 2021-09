A pedido da deputada Vivi Reis, as alterações nas regras dos fundos constitucionais entram em debate na Câmara dos Deputados

Atendendo a pedido da deputada federal Vivi Reis (PSOL-PA), a Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia debate nesta quarta-feira (15) a Medida Provisória 1052/21, que altera as regras dos fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e Centro Oeste (FNO, FNE e FCO) e reduz as taxas de administração do Banco da Amazônia e do Banco do Nordeste, responsáveis pelo gerenciamento dos fundos.

A audiência pública está marcada para às 14 horas e poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube.

Vivi Reis explica que a medida tomada pelo governo afetará significativamente a capacidade das instituições de fomentar o desenvolvimento regional. “Ao contrário dos bancos privados, os quais buscam fundamentalmente o lucro sem que este esteja necessariamente ligado a um processo de desenvolvimento regional, os bancos administradores dos fundos constitucionais têm como objetivo primeiro o fomento das regiões, representando um verdadeiro compromisso do Estado com uma política econômica inclusiva”, diz a deputada.

Entre os presentes na audiência estão o presidente do Banco da Amazônia (Basa), Valdecir José de Souza Tose; o economista Luiz Alberto Esteves, representando o Banco do Nordeste (BNB); o presidente da Associação dos Empregados do Banco da Amazônia, Gilson Afonso de Medeiros Lima e a diretora-presidente da Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, Rita Josina Feitosa da Silva.

(Com informações da Agência Câmara de Notícias)