A Polícia Civil apreende entorpecentes escondidas embaixo de toneladas de pirarucu

Na última quarta-feira (18), a Polícia Civil do Pará, deflagrou a operação “Rio Amazonas” e apreendeu cerca de 1,5 tonelada de entorpecentes e 12 toneladas de pescado que estavam em uma embarcação interceptada próxima ao Estreito de Óbidos, região oeste do estado. Três tripulantes que estavam na embarcação foram autuados em flagrante.

O governador do estado, Helder Barbalho, comentou em sua rede social sobre as apreensões feitas durante a operação policial. “A Polícia Civil do Pará acaba de apreender, em uma embarcação próximo à Óbidos, pelo menos 1,5 tonelada de droga. O entorpecente estava escondido embaixo de uma carga de 12 toneladas de pirarucu. Três pessoas foram presas. A Polícia investiga o caso e está em busca de todos os envolvidos no crime.” destacou.

Segundo as investigações, a embarcação saiu de Manaus, no Amazonas, e tinha como destino final o município de Santarém, no Pará.

O Delegado-Geral da Polícia Civil, Walter Resende, informou que os três tripulantes que estavam na embarcação foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, podendo ser responsabilizados ainda por crime ambiental, em razão da forma com que a carga de pescado, pirarucu, estava sendo acondicionada e transportada.

Equipes da Diretoria de Polícia Especializada, por meio da Divisão Estadual de Narcóticos Denarc), do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) do município de Santarém, participaram da ação. O trabalho prossegue a fim de calcular a quantidade final de material apreendido.

O delegado-geral ressalta, que as investigações vão prosseguir com o objetivo de esclarecer as circunstâncias, dos crimes praticados e identificar outras pessoas envolvidas.

