A Polícia Civil do Pará alerta sobre golpes em sistema de pagamentos eletrônicos

Golpistas utilizam dos recursos do QR Code via Pix para cometer crimes, os criminosos falsificam faturas de empresas e enviando para clientes, com os códigos de tecnologia QR Code alterados, que enviam valor do pagamento para a conta bancária de estelionatários.

Para tentar passar confiança para as vítimas, os golpistas copiam a identidade visual de prestadores de serviços e enviam por email- mascarados falsas faturas, contas de consumo ou propostas de adesão para simular os oficiais, inclusive, segundo a delegada, passaram a oferecem desconto de 10% ou mais nos pagamentos via QR Code, para incentivar o pagamento por este meio.

“Os dois principais pilares da prevenção são a desconfiança e a atenção na hora de fazer um pagamento. Desconfie de promoções com desconto muitos elevados, acesse sites seguros, confira para quem está sendo feito o pagamento, porque quando os criminosos criam empresas fictícias, o Pix apresenta o destinatário diferente da instituição que o usuário adquiriu o produto ou serviço, e é possível identificar antes de concluir o pagamento”, pontua Maria de Fátima Santos. Apenas pagamentos legítimos mostrarão os nomes das empresas (razões sociais) corretos.

A delegada orienta para que os usuários que costuma acessar contas virtuais, a necessidade de manter o sistema operacional sempre atualizado, para minimizar a presença de falhas, e também manter o antivírus ativo no computador, para que seja utilizado na identificação de sites maliciosos.

Esse crime do novo numero ou o golpe do perfil falso do WhatsApp é destacado pela delegacia por haver grande incidência no Pará.

Como o criminoso atua?

Por meio de um perfil no aplicativo de mensagens com fotos roubadas das redes sociais, o criminou inicia uma conversa com um amigo ou parente da pessoa que está na foto que ele escolheu fingindo se passar pela pessoa, dizendo que trocou de número e aconselhando que seja apagado o número antigo e salvo o novo número. Depois na sequência, começa a pedir dinheiro e cria desculpas para justificar as transferências.

“Pedimos que as pessoas fiquem alertas, porque no momento da emergência e da angústia, a pessoa acaba depositando o valor e caindo no golpe. O mínimo a ser feito, é ligar para o número antigo da pessoa, verificar se realmente mudou de número, confirmar se é o parente, via ligação de vídeo ou de áudio, antes de qualquer transação”, alerta a delegada.

Como se prevenir?

Uma das dicas para evitar cair no golpe é contestar esse pagamento na própria instituição financeira onde ele foi realizado, o banco abrirá uma contestação para rever o dinheiro.

A Polícia Civil indica, que ainda que a vítima não queira fazer uma representação criminal, deve procurar qualquer delegacia mais próxima, para registrar uma ocorrência. Apresentar comprovante de transferência ou pagamento, aguardar pela instauração do procedimento.

Para a policia civil é importante ter esses registros no sistema dos estelionatários, até para poder contribuir para o banco de dados de crimes da instituição e atuar para desestruturar organizações criminosas que estão atuando nesse seguimento.

Foto: Rogerio Uchôa / Ag.Pará