A Policlínica Itinerante vai estar em Santo Antônio do Tauá nesta sexta-feira

A Policlínica Itinerante vai estar nesta sexta-feira (21) e sábado (22), no município de Santo Antônio do Tauá, no nordeste paraense, para oferecer testagem e atendimento médico para casos leves e moderados de covid-19. A ação vai acontecer na sede da Escola Estadual Inácio Moura, rodovia PA-140, no centro do município. O serviço vai funcionar das 8h ás 16h, serão atendidos 200 pessoas em cada dia.

O serviço vai contar com 16 profissionais, sendo oito em cada turno, ou seja, três médicos, três enfermeiros e dos técnicos enfermagem. a Poli Itinerante, vai atender as pessoas com sintomas leves e moderados que farão o teste, se der positivo, passa por consulta com médico e recebe a prescrição dos medicamentos. No entanto, quem testar negativo para covid-19 também terá o atendimento médico assegurado para trabalhar os sintomas gripais.

Caso seja apresentado sintomas mais severos da doença, como falta de ar, a recomendação é que o paciente busque imediatamente atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e prontos socorros municipais.

O paciente deve levar um documento de identificação oficial e comprovante de residência para ser realizado o cadastro.

Depois de Santo Antônio do Tauá, a Poli Itinerante seguirá para São Caetano de Odivelas, ond permanecerá nos dias 24 e 25; e em seguida, Vigia de Nazaré, nos dias 26 e 27.