A prática de exercícios físicos podem amenizar os sintomas da menopausa

O dia 18 de outubro, é celebrado o dia da menopausa, a data foi instituída pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para alertar sobre os impactos dessa nova fase na vida da mulher. Além disso a data informa como administrar os sintomas como ansiedade, cansaço, alterações de humor e ondas de calor, típicos deste período, sendo o exercício físico umas das indicações para amenizá-los.

Entre outros efeitos da menopausa no corpo da mulher estão o ganho de peso, os problemas relacionados à saúde mental, perda de memória, insônia e queda na libido. O período da menopausa é a partir dos 45 anos de idade, além de diversos sintomas pode também se tornar um período de risco de câncer de mama.

Segundo o INCA (Instituto Nacional do Câncer), entre os diversos fatores de riscos para o desenvolvimento do câncer de mama, alguns estão ligados diretamente á menopausa, como a obesidade e o sobrepeso após o inicio deste período; e ter feito terapia de reposição hormonal, principalmente por mais de cinco anos, tratamento muitas vezes utilizado pelas mulheres para lidar com os sintomas como ondas de calor, ressecamento vaginal e mudanças de humor.

De acordo com Carlos Lessa, o profissional de Educação Física, a menopausa é caracterizada pela redução na produção da progesterona e do estrogênio no corpo da mulher, causando estes sintomas, e destaca que outras consequências importantes nesta fase são a perda óssea e as fraturas osteoporóticas, que são bastantes comuns nas mulheres durante este período.

Ainda de acordo com o profissional, os estudos científicos comprovem que ao aliar alimentação equilibrada, rotina de exercícios físicos e bom hábitos de vida, é possível reduzir os sintomas da menopausa, mas revela que um dos grandes segredos está na preparação com antecedência para a chegada dessa fase.

– A menopausa é uma regra na vida de toda mulher e por isso é importante se preparar desde cedo. E uma das formas de se preparar é manter uma rotina de prática de exercícios físicos, orienta o profissional.

– Para a fase da menopausa são bastante indicados os exercícios aeróbicos, como caminhada, bicicleta, corrida moderada, natação; danças, como zumba e dança de salão; exercícios de força, como musculação, também são importantes; e o pilates, que trabalha resistência, flexibilidade e alongamento. Os benefícios dos exercícios físicos são diversos e eles comprovadamente colaboram com o bem-estar e para uma longevidade saudável, afirma o professor.

