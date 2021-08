A prática de passar preço apenas por “in box” é crime e comerciantes devem ficar atentos

Para quem faz uso de venda nas redes sociais ou na internet deve ficar ligado nesse recado, de acordo com a lei n° 13.543/2017, as propagandas na web devem apresentar, de forma clara e objetiva, o valor dos produtos e ou/ serviços anunciados.

Ocultar informação sobre mercadoria, produto ou serviço é considerada uma infração penal, com pena prevista de 3 meses de detenção a 1 ano e multa.

Caso o consumidor identifique que as informações que são obrigadas por lei serem fornecidas, não foram devidamente fornecidas, o consumidor deve denunciar e fazer um boletim de ocorrência que pode ser feito em qualquer unidade policial, ou em uma delegacia especializada DECON( delegacia do consumidor), podendo ser feito também por meio do site da Delegacia Virtual do Estado do Pará, www.delegaciavirtual.pa.gov.br.

Foto: linx-emillennium