A pré-matrícula para o Centro Orlando Bitar já começaram

O Centro Orlando Bitar, localizado em Belém, iniciou as inscrições para o processo de pré-matrícula para crianças do maternal I nesta terça-feira (12) e amanhã quarta-feira (13) para o pré-escolar II. Serão contempladas crianças de 2 a 5 anos e 11 meses de idade.

Essa é a primeira das 150 unidades do programa “Creches Por Todo o Pará”. O espaço é o maior de tempo integral destinado ao público infantil, facilitando assim, a vida dos pais que precisam trabalhar na região central da capital paraense, possa deixar seus filhos em um lugar seguro e adequado para seus filhos.

A ação faz parte do compromisso do Executivo Estadual de zerar o déficit de 30 mil vagas em creches para crianças com até 5 anos de idade em todo o Pará. As atividades estão previstas para acontecer no meio deste ano.

Os documentos necessários para matricula na creche são:

– Original e cópia da certidão de nascimento

– comprovante de residência atual

– duas fotos 3×4 recentes

– carteira de vacinação

– crianças inscritas no Cadastro único (Cadúnico) – somente a cópia da frente (folha resumo)

O Processo de matricula está sendo acompanhado pela Secretaria de estado de Assistência Social Trabalho Emprego e Renda (Seaster) no processo de triagem para garantir o acesso às vagas para aqueles que mais precisam e vivem em situação de vulnerabilidade social.

O resultado da traigem e da avaliação socioeconômica dos documentos apresentados pelos responsáveis será divulgado no dia 27 de abril, no site da Seduc.

Foto: David Alves / Ag Pará