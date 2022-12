A Pré-matrículas para escolas de ensino técnico do Pará começam na próxima semana

Interessados em fazer parte de uma das Escolas de Ensino Técnico do Estado (Eetepas) devem ficar atentos ao prazo de inscrição, pois de 13 a 27 de dezembro de 2022, serão realizadas as pré-matrículas para o preenchimento das 12.715 vagas disponibilizadas nas formas Integrado (5.015 vagas), Subsequente (6.850) e Programa de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – Proeja (850).

A partir da próxima segunda-feira (12), o edital completo estará disponível com todas as informações sobre cursos, quantidades de vagas e municípios, no site da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), gestora das escolas.

O resultado dos pré-matriculados será divulgado no dia 30 de dezembro. A confirmação de matrículas ocorrerá do dia 5 a 13 de janeiro de 2023. Os candidatos pré-matriculados deverão comparecer à secretaria da escola para a qual concorreu à vaga. A definição dos horários das confirmações de matrículas será decidida pelas escolas, devendo abranger os três turnos, no caso das escolas que ofertam cursos e turmas no período noturno.

SERVIÇO

As pré-matrículas podem ser realizadas no período de 13 a 27 de dezembro de 2022 no site da Sectet (www.sectet.pa.gov.br), onde também estará disponível o edital completo do processo em que constam o número de vagas por cursos e escolas, assim como o cronograma.

