A prefeitura de Ananindeua libera crédito para jovens empreendedores

Jovens empreendedores de Ananindeua que quiserem receber um crédito financeiro no valor de 2 mil reais para ajudar o seu próprio negócio, a hora é agora, a prefeitura de Ananindeua reabriu as inscrições para o programa Ananin Esperança.

A iniciativa por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), junto com o Banpará e Prefeitura de Ananindeua, está disponibilizando um crédito no valor de 2 mil reais para microempreendedores individuais, mulheres e jovens portadores de deficiência de 18 a 30 anos também serão contemplados com o apoio financeiro. O valor será parcelado em 10 x sendo que a última parcela é por conta da prefeitura, e o pagamento da primeira parcela do empréstimo é so após 60 dias.

As inscrições começaram nesta quinta-feira e devem ser feitas pelo site: http://www.ananindeua.pa.gov.br/portal/

Dúvidas e informações:

(91) 99310-4310/99219-0629/99190-0531

Foto: Site Comunidade Sebrae

Jornalista: Marina Moreira