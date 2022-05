A Prefeitura de Belém vai realizar aula inaugural na Universidade Livre da Amazônia na próxima sexta-feira (27)

Na próxima sexta-feira (27), a Prefeitura de Belém por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad) irá realizar a aula inaugural da Universidade Livre da Amazônia (Ulam).

O evento vai ocorrer no auditório Paulo Freire, da Universidade Estadual do Pará (UEPA), campus da travessa Djalma Dutra, s/n°, bairro do Telégrafo, a partir das 17h30.

A Ulam pretende desenvolver pesquisa, reflexão e o aperfeiçoamento das relações entre a cidade e os seus cidadãos, orientados pelo pensamento livre e crítico, ancorado nos diferentes saberes científicos e populares voltados à estratégia de uma urbe socialmente justa, ecologicamente equilibrada e democrática.

A iniciativa que contribui para a construção de políticas, destacadamente, de um Plano Municipal de Formação dos servidores e de todas e todos visando o exercício pleno da cidadania, que acontece num período histórico em que tenta-se afirmar a ideia de que o pensamento está limitado á permanência da ordem desigual e desumanizadora.

Assim, a Ulam se propõe a evocar os cidadãos a uma práxis baseada no pensamento sem fronteiras, porque Belém, o Brasil e o mundo se movem pelas novas ideias.

Programação completa da aula inaugural da Ulam:

16h – Credenciamento

17h30 – Abertura

Apresentação Cultural: Noites Rebeldes

Direção: Célia Maracajá

Cantores: Rafael Lima – Voz e Violão

Nelma Azevedo e Trio

Maria Antônia Jimenez e Paulo José Campos de Melo

Marcos Puff – Saxofonista

18h – Mesa de abertura

Prefeitura Municipal de Belém

Embaixador de Cuba – Adolfo Castellanos

E outras autoridades

18h45 – Debate: Cabanagem e outras rebeldias no continente americano

Prefeitura Municipal de Belém

Embaixador de Cuba – Adolfo Castellanos

E outras autoridades

19h45 – Entrega simbólica dos certificados a quem concluiu os seguintes cursos:

1. Oficina de Fotografia – O Olhar do Servidor Sobre a Cidade de Belém (Semad)

2. Curso Segurança Alimentar e Nutricional, Saúde e Qualidade de Vida – (Semad/Coordenação de Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional (Copsam)

3. GDOC (Semad)

4. E-Social

5. Redação Criativa (Semad)

6. A Porta de Entrada é Sua (Semad e Secretaria Municipal de Educação – Semec)

7. Cuidando de Quem Cuida da Cidade (Agência Distrital de Mosqueiro)

8. Formação Relações Raciais e Políticas Afirmativas (Coordenadoria Antirracista de Belém (Coant)/Semad).

Foto: Divulgação