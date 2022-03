A Prefeitura de Belém vai realizar hoje o sorteio suplementar de pré-selecionados para o Viver Maracacuera I e II 

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Habitação, vai divulgar na tarde desta terça-feira (22) ao vivo em suas redes sociais o sorteio suplementar, que vai definir as 120 famílias pré-selecionadas para as unidades habitacionais dos residenciais Maracacuera I e Maracacuera II localizados em Icoaraci.

Os novos sorteios deverão complementar o anterior, ocorrido no dia 6 de janeiro, para fechar o número de 960 famílias habilitadas pela Caixa, após avaliação dos cadastros e cumprimento de todos os requisitos exigidos.

Dos sorteados anteriormente, 120 não compareceram ou não atenderam aos critérios do programa habitacional, criado para atender famílias vulneráveis, com renda até R$ 1,8 mil.

A realização do sorteio vai ser a partir das 16h pelas redes sociais oficiais da prefeitura de Belém e da Sehab. A iniciativa faz parte da atual gestão com a transparência nas ações da administração municipal.

Todos os pré-selecionados sorteados terão a documentação encaminhada para analise e aprovação da Caixa Econômica Federal, para confirmar se estão aptos ao benefício.

A partir dessa aprovação, será definida a listagem final de famílias contempladas com as unidades habitacionais dos residenciais Maracacuera I e Maracacuera II.

As unidades habitacionais estão localizadas na estrada do Maracacuera, em Icoaraci. Os apartamentos possuem 2 quartos, cozinha, área de serviço e banheiro. As residências vão dispor de quadras esportivas, academia ao ar livre e playground para as crianças. O projeto inclui estação de tratamento de esgotos e sistema próprio de abastecimento de água.

Foto: Oswaldo Forte