A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

Através do Centro Pop Dom Lino Vombommel, participou da apresentação do Colóquio no Colégio Santa Clara. O evento se realizou na noite de anteontem, sexta-feira, 25.



O projeto apresentou o tema “Um olhar crítico-social sobre as realidades dos pés cansados”, onde a finalidade foi apresentar um estudo de caso voltado a pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social no município de Santarém.



“A situação ganha destaque no cenário contemporâneo pandêmico, em virtude dos entraves econômicos vivenciados nacionalmente e internacionalmente. Tais entraves acabam por intensificar a situação o inchaço demográfico no contexto de rua. O Colóquio foi um processo de reflexão critico social a partir de relatos de profissionais que trabalham diretamente com essa população. O objetivo foi a possibilidade de deixar mais leve o diálogo e de forma mais espontânea, fazendo com que aconteça uma troca de conhecimento e experiência”, explicou a professora Lidiane Soares Ribeiro.



Os colaboradores do Centro Pop tiveram a oportunidade de falar sobre as vivências e os atendimentos ofertados pelo município.

“O evento foi de grande importância, pois conseguimos repassar para os alunos nossa realidade enquanto profissionais, respondendo todos os questionamentos feitos por eles”, contou Roberta Oliveira Aguiar, Coordenadora do Centro Pop.



“Agradecemos o convite do Colégio Santa Clara e parabenizamos a todos os envolvidos neste processo, apresentaram um excelente trabalho. É de suma importância esse projeto ser desenvolvido dentro das escolas, pois mostra aos alunos essa realidade que se faz presente e que o município atende este público em situação de rua, através da política de assistência social”, concluiu Celsa Brito, Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social.



Imagem: Ascom/PMS