A primeira dama do estado Daniela Barbalho Visita a primeira unidade Usina da Paz em Ananindeua

A primeira dama do estado, Daniela Barbalho, esteve na defensoria pública do Pará, nesta última quinta-feira (14) para entregar os convites de inauguração da primeira Usina da Paz, que será realizado no dia 20 de outubro, no Bairro do Icuí em Ananindeua.

Nesta sexta-feira (15) a primeira dama fará uma visita técnica no novo complexo comunitário chamado Usina da Paz, junto com a imprensa.

Segundo informações da defensoria pública, o novo complexo irá ofertar 81 serviços gratuitos aos moradores, como por exemplo espaços para atividades esportivas, salas de audiovisual e inclusão digital, atendimento médico e odontológico, consultoria jurídica, emissão de documentos, ações de segurança, capacitação técnica e profissionalizante, espaço multiuso para feiras, eventos e encontros da comunidade.