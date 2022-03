A primeira edição dos Minis Festivais de Flores, Chocolates e Joias da Amazônia será durante a páscoa

O Mini Festival de Flores, Chocolates e Joias da Amazônia, suspenso em função das restrições impostas pela pandemia da covid-19, vai estar de volta no período da Pascoa, este ano. Em Reunião realizada nesta semana, entre a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) e demais parceiros, foram definidas as datas para a realização da programação.

Serão três edições ao longo do ano, a primeira inicia nos dias 8 a 10 de abril (Pascoa), a segunda no período de 6 a 8 de maio (Dia das Mães) e a terceira nos dias 2, 3 e 4 de dezembro (Natal). A programação está prevista para ser realizada no Polo Joalheiro do Espaço São José Liberto, na manhã e pela parte da tarde.

A programação está bem diversificada para todos os publicos, as criançadas terão uma programação especial com animadores e brincadeiras. O público vai poder participar das oficinas gratuitas que serão sendo ofertadas durante o evento.

A realização do Mini Festival de Flores, Chocolates e Joias da Amazônia é uma realização do Governo do Estado, através da parceria entre a Sedap, Sedeme e o Instituto de gemas e Joias da Amazônia (Igama). O evento também conta com a parcerias, como a dos produtores de flores e de chocolate.

Foto: Fotos Mateus Costa / Sedap