A Primeira loja Mundo Pet será inaugurada hoje em Belém

Belém vai receber a primeira Loja Mundo Pet, uma das principais marcas do segmento no país. São 10 lojas espalhadas pelo nordeste, agora a mundo pet estará abrindo as portas no norte, sua inauguração que acontece em Belém será no dia 22 de outubro, com uma vasta quantidade de produtos e com o diferencial de trazer para o mercado local mais uma opção de lazer para os donos dos pets. O espaço vai oferecer um parque indoor com uma fonte de água corrente e brinquedos para os cães.



A área vai contar com veterinários que irão atender nos três turnos de funcionamento, além dos produtos convencionais para os animais, serão disponibilizados também produtos de higiene e beleza, internação e serviço especializado de estética para gatos e banho de tosa para cães. A inauguração será as 19h nesta quinta-feira (21), o evento será fechado só para Jornalistas, influenciadores e personalidades da cidade, já para o público em geral será aberto na sexta-feira (22) no horário das 8h as 20h de segunda a sábado, já no domingo será das 10h às 18h, localizado no bairro da Batista Campos.

Foto: Divulgação – Mundo Pet

Jornalista: Marina Moreira