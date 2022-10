A primeira procissão do Círio 2022 sai nesta quarta-feira (5) saiba como será o trajeto pelas ruas de Belém

Nesta quarta-feira (5) a partir das 20h, acontece a primeira romaria oficial do Círio 2022, o Traslado dos Carros, com concentração em frente à Basílica Santuário. A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e a Arquidiocese de Belém anunciaram em dezembro de 2019, o Traslado dos Carros como a 13ª Romaria Oficial do Círio de Nossa Senhora de Nazaré.

A ideia da nova procissão foi sugerida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, juntamente com a Diretoria. De acordo com o coordenador do Círio 2022, Antônio Salame, “a escolha foi por já atrair um grande número de devotos em oração e preparação para o Círio e pelo que os carros representam dentro de todos os símbolos de festa”.

A imagem peregrina estará na procissão no carro berlinda pela primeira vez, com decoração de Djan Slavieiro, saindo da Basílica Santuário e seguindo pela avenida Nazaré, travessa 14 de Março, travessa Antônio Barreto, avenida Visconde de Souza Franco (Doca), rua Marechal Hermes, praça Pedro Teixeira e galpão da CDP, percorrendo cerca de 5km, em duas horas de procissão. A Diretoria estima um público de 10.000 pessoas.

Os carros estão em exposição em frente à Basílica Santuário desde às 7h. em 2019, último ano da realização do Traslado dos Carros, o público participante foi estimado em 3.000 pessoas. “Esperamos um número maior de pessoas este ano, principalmente por ser a primeira procissão nas ruas após dois anos “, conta Antônio Sousa, diretor de procissões. Nesta procissão são transportados o Carro de Plácido, Barca dos Escoteiros, Barca Nova, quatro Carros dos Anjos, Cesto de Promessas, Barca com Velas, Barca Portuguesa, Barca com Remos, Carro Dom Fuas, Carro da Saúde e Carro da Sagrada Família.

Foto: Salim Wariss – Ascom Guarda de Nazaré