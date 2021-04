À procura de opções: com Israel suspenso, Paysandu vive drama antigo na lateral-direita

Equipe bicolor conta com apenas um jogador para a posição e deve contratar somente para a Série C. Contra o Águia, Itamar Schulle terá que improvisar ou mudar esquema tático

O técnico Itamar Schülle não poderá contar com o lateral-direito Israel na próxima rodada do Campeonato Paraense 2021. O jogador está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e isso faz com que a equipe bicolor reviva um drama recorrente: a falta de opções para a posição.

Nesta temporada, a diretoria até contratou dois atletas, porém Júnior acabou deixando o clube antes mesmo antes de estrear, alegando problemas particulares. Com isso, Israel ficou como único jogador de ofício para o setor. Havia também o garoto Yuri, que voltou para as categorias de base.

Com o prazo de inscrição do Parazão encerrando nesta terça-feira, dia 26, o Paysandu ficará apenas com um jogador para a posição, e é o que deve acontecer mesmo. Segundo apurou a reportagem do ge, a diretoria bicolor não encontrou um lateral disponível no momento e só deve contratar para a disputa da Série C do Brasileiro, que começa em 29 de maio.

Israel é a única opção para a lateral-direita do Paysandu até o momento — Foto: John Wesley/Ascom Paysandu

Falando na Terceirona, o Papão também teve praticamente um lateral-direito na competição de 2020. Tony fez 22 partidas no campeonato, ficando de fora de apenas quatro jogos. O reserva era Netinho, que deixou a Curuzu antes do fim da primeira fase.

O time ainda teve o volante Caíque Oliveira, que atuava improvisado, mas rescindiu contrato antes de começar a Série C 2020. Ele, inclusive, foi o substituto natural de Tony também em 2019, quando Bruno Oliveira, outro lateral-direito, não estava disponível.

Diferentemente das temporadas passadas, nesta o Paysandu não possuí alguém que faça a posição de forma improvisada. Claro, o zagueiro Perema já atuou por lá, mas não com a mesma função de um lateral, ficou apenas na parte defensiva. O mesmo ocorreu no primeiro jogo da temporada, contra o Castanhal, quando o técnico bicolor colocou o volante Matheus Lopes, da base, na lateral-direita.

Sem Israel, Itamar pode optar por jogar com três zagueiros e jogar Jhonathan para a meia-direita. O jogador já vem fazendo a função durante as partidas, com algumas variações pelo centro, então seria apenas questão de adaptação do sistema tático.

O Paysandu enfrenta o Águia de Marabá nesta quarta-feira, dia 28, às 15h30, pela rodada de encerramento da primeira fase do Campeonato Paraense.