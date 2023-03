A PROVÍNCIA DO PARÁ completa 147 anos de jornalismo na capital paraense

Belém era a Francesinha do Brasil na Belle Époque. Sábado, 25 de março de 1876. Naquela tarde, a população ávida por novidades escutava meninos e homens de voz aguda gritando com a chegada de um novo jornal na cidade. Era um tablóide de quatro páginas, impresso a chumbão, denominado de A PROVÍNCIA DO PARÁ.

Conta a história que muitos chegaram a comentar que seria mais um a aparecer e desaparecer efemeramente como tantos outros que viveram e foram embora. Mas se enganaram redondamente. O projeto do médico e jornalista Joaquim José de Assis, ao lado de Francisco de Souza Cerqueira e Antonio José de Lemos, jornalista, político, senador e intendente da cidade de Belém era para a perenidade. O jornal já chega ao terceiro século de sua existência, depois de ter sido incendiado, depredado, enterrado, tendo várias vezes ressurgido como o fênix das cinzas. Depois de um rico ciclo da borracha, de grande desenvolvimento no Brasil e tendo noticiado os fatos políticos do Pará, do Brasil e do mundo; de ter atravessado as duas grandes guerras mundiais, a guerra fria, a queda do muro de Berlim, as várias constituições criadas neste país ao bel do prazer e necessidade políticos, passado das mãos de Antônio Lemos para o Condomínio Acionário dos Diários e Emissoras Associados, A PROVÍNCIA DO PARÁ ressurge novamente, resgatado pelo empresário Carlos Santos e sua esposa, dona Aline Santos, que o integraram ao Grupo Marajoara de Comunicação, rearrumando a antiga cadeia de jornal, rádio e tevê dos Associados.

Só que, hoje, também sábado, 25 de março de 2023, 147 anos depois, há de se frisar e reafirmar a perenidade de A PROVÍNCIA DO PARÁ com um noticiário correto, elegante, isento, de interesse público, voltado para a defesa dos interesses do Estado do Pará e de sua gente, tão simples, acolhedora, religiosa, cheia de histórias, folclore e cultura. A notícia, a busca pela primazia, sempre foram, desde 1876, final do século XIX e continuarão sendo, depois de atravessar o século XX e agora no século XXI, a base elementar da essência e existência, a perenidade deste jornal que, hoje, acopanhando a evolução dos tempos, se mostra presente pela rede mundial de computadores nas plataformas ON-LINE, com notícias em tempo real 24 horas por dias, e DIGITAL, para que o leitor tenha sempre o prazer de folhear as páginas de A PROVÍNCIA DO PARÁ, com todo o noticiário da “escola do jornalismo”, por onde passaram grandes nomes, grandes mestres do jornalismo paraense e nacional. Eis o jornal, aqui, agora, sempre ao lado de todo, a contar a história, a formar opinião e a bem informar. Viva o jornalismo! Viva o povo do Pará! Viva A PROVÍNCIA DO PARÁ!