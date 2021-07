A Província do Pará e Grupo Marajoara de Comunicação em cima dos jogos do Campeonato Brasileiro

O jornal A Província do Pará on-line, Super Rádio Marajoara AM-11130 khz e Rede Marajoara de Comunicação, empresas do grupo Carlos Santos, estão em cima do lance esportivo com os Titulares do Esporte. E a partir de agora, os principais jogos envolvendo Clube do Remo, Paysandu e todos os times paraenses que estão no Brasileiro das séries B, C e D terão transmissão em tempo real por meio do portal de A Província, simultaneamente com a Super 1130 khz



E não é só isso. O torcedor ficará sabendo tudo o que está acontecendo em seu clube do coração e ainda acompanhará os jogos do Brasileiro da Série A, onde estão o Flamengo, Corinthians e tantas equipes.



Também os jogos do Vasco e do Botafogo não passarão em branco, com todos os lances sendo dissecados pelos Titulares do Esporte.

Segundo os empresários Carlos Santos e sua esposa Aline Santos, o Grupo Marajoara de Comunicação está se expandido cada vez mais para estar mais perto do público, prestando bons serviços a Belém, ao Pará e ao Brasil. “Já somos o terceiro maior grupo de comunicação do Pará e nossa meta é avançar mais e mais, voltando ao patamar da era de ouro da imprensa no Pará”, explicou Carlos Santos.