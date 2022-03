A qualidade da água contribui no tratamento de doenças renais 

A água é um elemento importantíssimo para a saúde e sobrevivência humana, além de hidratar o corpo, é a partir do seu consumo que nutrientes como oxigênio e sais minerais chegam até as células e que substâncias tóxicas são eliminadas por meio do suor e da urina.

O responsável por filtrar o que é nutriente e o que é toxina é feito pelos rins. Quando esse órgão não cumpre a própria função, a terapia renal substitutiva é uma das alternativas que proporcionam qualidade de vida ao paciente. Uma dessas terapias é a de hemodiálise que, quando indica, é realiza em Média 3 vezes por semana.

Cada sessão de hemodiálise, é utilizada cerca de 120 litros de água pelo paciente. Em um ano, o volume de água consumida por um paciente em tratamento renal crônico pode ser equivalente ao que consumiria em 30 anos por uma outra pessoa sem a doença renal.

A Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (HC), atende atualmente, cerca de 210 pacientes com serviço de terapia renal substitutiva por hemodiálise. Em 2021, mais de 34.200 sessões de hemodiálise foram realizadas nas 55 máquinas de diálise disponíveis no hospital (20) e no Centro Monteiro Leite (35).

Diante dos números e da importância da água na rotina de atendimento a pacientes renais, profissionais da unidade reforçam a importância dos debates em ações promovidas a partir do Dia Mundial da Água, celebrado nesta terça-feira (22).

“Cerca de 80% do quantitativo de água que nos abastece é utilizado para tudo que envolve a hemodiálise. Á água, para esse tipo tratamento requer cuidados especiais, por isso temos uma estação de tratamento para o hospital e outra na Monteiro Leite. Além disso, temos o consumo nas cirurgias, manipulação de alimentos e outras rotinas diárias do hospital. Então a água é vital para nossos pacientes e todo cuidado é necessário com o uso desse recurso”, pontua a engenheira ambiental Eurides Barata, do Programa de Gestão Ambiental do HC.

Auriceli Souza acompanha o tratamento de pacientes renais diariamente no Hospital de Clínicas. Enfermeira nefrologista, ela detalha como a água é essencial na rotina do hospital. “Atualmente, cerca de 3 milhões de pessoas fazem tratamento de diálise no mundo. Para 2030, a estimativa é que esse número chegue a 7 milhões. Para esses pacientes, a única forma de sobrevivência até um possível transplante renal é a hemodiálise – tratamento que tem um consumo imenso de água. Então, para eles, a água é mais importante do que para qualquer outra pessoa e toda forma de prevenção precisa de atenção”, complementa a enfermeira.

