O casamento da supermodelo Gisele Bündchen com Tom Brady, o maior jogador da história do futebol americano, está perto do fim. E um dos motivos apontados para a separação é justamente a decisão do atleta em abandonar a aposentadoria para jogar mais uma temporada da NFL. Esse é mais um capítulo da turbulenta relação da brasileira com o esporte

Fonte: R7/Foto: Instagram Gisele Bundchen