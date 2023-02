A Santa Casa celebra seus 373 anos como um patrimônio científico e cultural do Pará e da região amazônica

Na próxima sexta-feira (24) a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará completa 372 anos, e em alusão a data, será realizado uma programação especial que começará às 8h com um culto ecumênico celebrado na pracinha central da instituição.

Ao longo da programação haverá uma visita do Projeto “Sorria” às enfermarias do prédio Almir Gabriel, formada por palhaças e palhaços profissionais que realizam visitas em hospitais, além do Karaokê Fest, atividade para servidores que gostam de cantar e querem mostrar seu talento musical.

A programação do aniversário da instituição também conta com música ao vivo no refeitório e entrega de bolos para os setores da instituição.

História

fundada como irmandade em 24 de fevereiro de 1650

Uma das mais importantes instituições do país foi fundada no dia 24 de fevereiro de 1650 como Irmandade da Santa Casa de Misericórdia do Pará, a instituição passou por diversas mudanças administrativas e logísticas durante os séculos. Dentre as quais se destacam há de 1890, realizada pelo governador Justo Chermont, que a transformou em Associação de Caridade, e a segunda, em 1990, quando virou Fundação Estadual, no governo Hélio Gueiros, como se mantém até hoje.

Foto: Arquivo Agência Pará