A secretaria de Marituba oferta curso de técnicas de processamento de frutas

A Secretaria Municipal de Saúde de Marituba (Sesau), por meio do Departamento de Vigilância Sanitária, vai realizar o curso “Técnicas de processamento de frutas” voltados as boas práticas de produção.

As inscrições para quem pretendem participar, podem ser realizada até sexta-feira (11) das 8h às 14h, no departamento de vigilância sanitária, Passagem Bom Jesus, s/n bairro Dom Aristides, em Marituba, munido de RG, CPF e comprovante de residência, e ter idade mínima de 18 anos.

O curso é uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), que abordará técnicas de processamento de frutas desde a seleção e lavagem até o armazenamento correto que mantém a qualidade das frutas visando fomentar o empreendedorismo local.

As aulas teóricas e práticas será dividido em duas turmas, no período da manhã, de 8h ás 12h e á tarde, de 14h ás 18h, sendo ministrado na unidade móvel (carreta) do Senai estruturada com sala de aula e laboratório, que ficará estacionada na Praça da Matriz de Marituba.

