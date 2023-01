A Seel abre inscrições para aulas esportivas gratuitas para todas as modalidades

Estão abertas as inscrições para novos alunos dos programas Talentos Esportivos e Vida Ativa na Terceira Idade, disponibilizado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). As matrículas começaram hoje, e podem ser feitas até o dia 13 de janeiro, a partir das 8h, nos núcleo da Universidade Estadual do Pará, Tuna Luso Brasileira, a Escola Barão do Triunfo e Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Pará (Asalp).

Sobre o programa

A Seel, Talentos Esportivos, tem como objetivo o desenvolvimento do esportivo com foco em ações públicas, que permitem que crianças e jovens que não teriam condições financeiras de custear alguma atividade esportiva possam praticar as modalidades ofertadas, que envolve ginástica, condicionamento, tênis para iniciante, voleibol para iniciante, saltos ornamentais, Basquete e Ginástica Artística.

Sobre as inscrições

Para realizar a inscrição em alguma dessas atividades esportivas é preciso comparecer com as copias de RG, CPF, Comprovante de Residência, Carteira de vacinação contra Covid-19, atestado médico e duas fotos 3×4.

O programa Vida Ativa é voltado para o público, acima de 50 anos, com atividades físicas para assegurar o bem-estar do corpo e da mente. São elas, hidroginástica, alongamento, ginástica, ritmos, dança, yoga, caminhada e memorização. Os documentos necessários são as cópias da carteira de identidade, uma foto 3×4, comprovante de residência, atestado do cardiologista do ano de 2022 (cópia e original) e a carteira de vacinação contra Covid-19, com as duas doses (cópia e original).

O titular da Seel, Nivan Noronha comenta sobre a expectativa de público e a importância de participar. “Estamos aguardando um grande público para fazer parte dos nossos programas que atendem desde crianças até os idosos. A Seel vem trabalhando essas práticas esportivas, recreativas e culturais, porque preenchem a vida e todos os envolvidos, além de estimular e valorizar o seu desenvolvimento e a participação na sociedade”, conclui.

Talentos Esportivos

Local: UEPA – Campus III

Endereço: Av. João Paulo II, nº 817 – Marco

Vida Ativa na Terceira Idade

Local: Tuna Luso Brasileira

Endereço: Av. Alm. Barroso, 4110 – Souza

Endereço: Av. João Paulo II, nº 817 – Marco

Local: Escola Barão do Triunfo

Endereço: Tv. Barão do Triunfo, 1820 – Pedreira

Local: Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Pará

Endereço: Alameda São Jorge, 293 – Coqueiro



Para maiores informações, os interessados poderão ligar para a Seel, no número: 3201-2347

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira