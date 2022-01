A Seel está com vagas aberta para interessados em participar em modalidades esportivas

O programa “Talentos Esportivos”, que oferta aulas gratuitas em sete modalidades diferentes, está com inscrição abertas para novas turmas. A iniciativa é da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

As oportunidades são para crianças, jovens, adultos e idosos. As matrículas podem ser feitas até sábado dia 15, sempre a partir das 8h, na Universidade do Estado do Pará (Uepa).

Ao todo serão 175 vagas ofertadas, sendo 25 por turma, nas modalidades de saltos ornamentais, treino funcional, ginasticas e alongamento; corrida e alongamento; tênis de quadra, futsal e basquete. Tênis de quadra e treinamento funcional são os destaques de novas modalidades inseridas no programa.

Para quem tiver interesse em participar do programa, deve apresentar copias do RG, se for menor de idade, cópia do RG do responsável legal ou certidão de nascimento do menor; comprovante de residência e comprovante que está matriculado em escola.

Confira os horários das aulas:

MODALIDADE/ DIAS / HORÁRIO/IDADE

Saltos Ornamentais – Segunda, quarta e sexta-feira / 15h, 16h e 17h / 08 a 11 anos, 12 a 14 anos, 15 a 17 anos





Ginástica e Alongamento – Terça, quinta e sexta-feira / 15h / 18 a 49 anos



Treinamento Funcional – Terça, quinta e sexta-feira / 16h / 18 a 49 anos



Corrida e Alongamento – Terça, quinta e sexta-feira / 17h / 18 a 49 anos



Tênis de Quadra – Segunda, quarta e sexta-feira / 8h, 9h e 10h / 15 a 17 anos, 18 anos em diante

Futsal – Segunda, quarta e sexta-feira / 8h, 9h / 8 a 10 anos, 11 a 13 anos

Basquete – Terça e quinta-feira / 8h, 9h / 10 a 13 anos, 14 a 17 anos

Sobre o programa:

O Talento Esportivos é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), que tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento do esporte no estado do Pará, evidenciando a integração social, a promoção da saúde, desenvolvimento da cidadania de crianças, adolescente, jovens e adultos, bem como envolver por meio de aulas gratuitas, para crianças a partir de sete anos.

As aulas são realizadas no Campus III, da Universidade do Esado do Pará (UEPA), em Belém e no Estádio Olímpico do Pará (EOP), o Mangueirão, nos quais contemplam as necessidades do esporte de rendimento, de participação e educacional.

O programa é realizado em parceria com a UEPA, que cede o espaço para as aulas, e com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), que através de cooperação técnica, possui professores atuando nas atividades ofertadas.

Foto: Ascom / Seel

Jornalista: Marina Moreira