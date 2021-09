A Semob em Belém oferece serviço online de consulta de multa para os donos de veículos

A partir desta quarta-feira (22) a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) vai oferecer o serviço de emissão de boletos de multa on-line, em fase de teste, por meio do site da Semob.

Os interessados em fazer a consulta no sistema deve clicar na aba de “Serviços Semob” e em seguida em “consulta de multas”, depois marque a opção “consulta completa”, na qual vai ser solicitado no formulário que deve ser preenchido, informações como placa e Renavam do veículo, depois é so clicar em consultar, e em seguida será gerado uma notificação de autuação casa haja multa registrada naquele veículo.

O prazo para pagar o boleto gerado após ser constatado que, há multa naquele veículo, tem validade de três dias depois da data de emissão.

Acesse o site e verifique se há multa no seu veículo: semob.belem.pa.gov.br.

Foto: Portal Detran Multas

Jornalista: Marina Moreira