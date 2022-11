A Sesma não tem estoque suficiente de vacinas da Pfizer Adulto e Pfizer Baby

Na tarde desta última segunda-feira (28), a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou que quase todo o estoque de vacinas contra a covid-19 disponíveis se encontra distribuídos nas salas de vacinação da rede municipal de saúde da capital.

Até a tarde de ontem o estoque de vacinas na câmara fria da Sesma estava na seguinte situação Pfizer Baby (0 doses); Pfizer Adulto (84 doses); Coronavac ( 5 mil doses) e Pfizer Pediátrica (9 mil doses).

Ainda de acordo com a Sesma não tem estoque Pfizer Adulto e Pfizer Baby suficientes para distribuição às unidades, mas reforça que ainda há unidades com as vacinas em suas salas de vacinação, as quais continuam realizando o serviço de imunização.

A Sesma já solicitou o Governo do Estado a reposição de novas doses. A Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) informou que aguarda o envio de novas remessas de imunizantes pelo Ministério da Saúde.

