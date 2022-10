A Sespa lança cartilha para a prevenção da Monkeypox casos da doença aumentaram no Pará

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) lançou uma cartilha sobre o vírus Monkeypox (MPX), a ideia é esclarecer e tirar dúvidas da população e profissionais de saúde sobre o vírus.

A cartilha “Monkeypox-Conhecer para Prevenir”, está disponível de forma digital, e contém informações sobre a doença, sua forma de transmissão, sintomas, forma de prevenção, além de orientações sobre a rede de atendimento para o paciente que apresenta os sintomas da doença.

A Monkeypox é conhecida popularmente como “varíola do macaco” e tem como principal característica o aparecimento de lesões na pele. A cartilha aborda como acontece a transmissão, e esclarece que o paciente precisa ter contato direto com lesões de pele da pessoa infectada, objetos e superfícies contaminadas (roupas, toalhas, lençóis ) e contato direto com as secreções, seja ele próximo e prolongado. Entre os sintomas estão febre, dor de cabeça, dor no corpo, inchaço nos gânglios (íngua).

A cartilha ainda indica o paciente a usar máscara, cobrir as lesões com roupa e evitar aglomerações em casos de suspeitas da doenças, além de procurar uma unidade de saúde de forma imediata.

Sobre a Monkeypox no Pará

Atualmente, o Pará apresenta 56 casos confirmados da Monkeypox (Varíola dos Macacos). A Secretaria de Estado e Saúde atualizou os dados no último domingo (16), após confirmação do primeiro caso na cidade de Acará, no nordeste paraense.

O quantitativo de casos confirmados em moradores dos seguintes municípios, são:

Belém (37)

Ananindeua (09)

Santarém (04)

Marituba (02)

Barcarena (01)

Paragominas (01)

Marabá (01)

Acará (1)

Dos casos suspeitos, 87 foram descartados e cinco continuam sendo investigados, três são residentes de Belém, um de São Miguel do Guamá, e um de Santarém. Os pacientes são acompanhados e monitorados pelas secretarias municipais.

Confira a cartilha disponível neste link.

