A Sespa promove ações de combate ao mosquito da dengue

Neste próximo sábado (19), a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) vai realizar o Dia Nacional de Combate ao Mosquito da Dengue, com atividades de conscientização, orientação, visitação e panfletagem. A ação será realizada a partir das 7h no Parque do Utinga, em Belém.

O Dia Nacional de Combate ao Mosquito da Dengue faz um alerta para a luta contra o mosquito Aedes aegypti, e é fundamental a participação da população paraense neste momento em que começa o inverno amazônico. A data, que é lembrada no penúltimo sábado de novembro, foi oficializada pela Lei N° 12.235, de 19 de maio de 2010, com o objetivo de mobilizar iniciativas do Poder Público e a participação da população para a realização de ações destinadas ao combate ao vetor de doenças.

Um alerta importante que não deve ser ignorado é sobre o 10° Informe Epidemiológico sobre Dengue, Chikungunya e Zika, divulgado no ultimo dia 7 de novembro, pela Sespa, constatou, que de 1° de janeiro a 04 de novembro de 2022, foram confirmados 4.060 casos de dengue no Pará, representando um aumento de 58,90% em relação ao mesmo período de 2021, quando foram confirmados 2.555 casos da doença.

Os casos confirmados foram nos municípios de Parauapebas (1126), Conceição do Araguaia (423), Santarém (327), Canaã dos Carajás (249) e Belém (193).

Quanto à febre de Chikungunya, o Informe Epidemiológico aponta o registro de 83 casos confirmados, correspondendo a uma redução de 22,42% em relação ao mesmo período de 2021 quando ocorreram 107 casos da doença. Os municípios com mais ocorrências são Santarém (35), Belém (10), Castanhal (07), Parauapebas (05) e Afuá (04) casos.

Em relação à febre de zika vírus, o Pará registrou 38 casos confirmados, correspondendo a um aumento de 41% em relação ao mesmo período de 2021 com 27 casos confirmados da doença. Os municípios com mais casos confirmados são Santarém (28), Afuá (8) e Placas (01) casos.

Ações da Sespa

De acordo com Aline Carneiro, a Sespa, por meio do Departamento de Controle de Endemias e Coordenação Estadual de Arboviroses, trabalha em conjunto com os municípios oferecendo assessoria técnica, capacitação de profissionais e repasse de insumos quando necessário. No dia D, o Dia Nacional de Combate ao Mosquito, sábado (19), o Estado e os municípios de Belém e Ananindeua vão reunir uma equipe de 50 pessoas no Parque do Utinga.

Capacitação

O Departamento de Controle de Endemias e a Coordenação Estadual de Arboviroses também realizaram na manhã desta quinta-feira (17), na Escola Técnica do SUS, uma capacitação para técnicos das secretarias de saúde municipais sobre a utilização do inseticida Fludora Fusion, atualmente preconizado pelo Ministério da Saúde, para as atividades de controle químico residual de populações adultas de Aedes aegypti. O produto deve ser utilizado em áreas abertas como praças, cemitérios e terrenos abandonados.

Segundo Fábio Magro, técnico da empresa Bayer, produtora do químico, “as atividades de vigilância nesses locais devem ser realizadas com periodicidade quinzenal, incluindo nestas visitas o tratamento direcionado sempre que detectada a presença de focos ou criadouros não passíveis de remoção. A aplicação residual deve ser realizada a cada dois meses, observando-se o período de residualidade do produto e sendo realizadas atividades de avaliação e monitoramento periódicos para se verificar a eficácia da atividade”.

Sinais e sintomas

As manifestações clínicas da dengue, Chikungunya e zika são muito parecidas, por isso é importante prestar atenção: os principais sintomas da dengue são febre alta e de inicio imediato sempre presente, dores moderadas nas articulações, manchas vermelhas na pele e a leve.

Já a Chikungunya se manifesta com febre alta de inicío imediato, dores intensas nas articulações, manchas vermelhas nas primeiras 48h, coceira leve e vermelhidão nos olhos.

E a Zika apresenta febre baixa, dores leves nas articulações, manchas vermelhas nas primeiras 24 horas, coceira de leve à intensa e vermelhidão nos olhos.

Medidas preventivas

Quanto à população, ela orienta que não se automedique frente ao aparecimento de sintomas, que procure a unidade de saúde mais próxima para atendimento médico e mantenha os seguintes cuidados no seu domicílio:

• Manter a caixa d’água, tonéis e barris de água bem fechados;

• Colocar o lixo em sacos plásticos e manter a lixeira fechada;

• Não deixar água acumulada sobre a laje;

• Manter garrafas com boca virada para baixo;

• Acondicionar pneus em locais cobertos;

• Proteger ralos sem tampa com telas finas;

• Manter as fossas vedadas;

• Encher pratinhos de vasos de plantas com areia até a borda e lavá-los uma vez por semana;

• Eliminar tudo que possa servir de criadouro para o mosquito como casca de ovo, tampinha de refrigerante entre outros.

Para solicitar orientações e denunciar a existência de possíveis criadouros de mosquitos, a população deve procurar a Secretaria Municipal de Saúde do seu município.

