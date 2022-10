A Sespa realiza ações para ampliação de cobertura vacinal contra poliomielite

Durante o período da quadra nazarena, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa)está com uma unidade móvel ao lado da Basílica Santuário disponibilizando vacinas e testes contra Covid-19. No próximo domingo, 16 de outubro, dia do Círio das Crianças, o ônibus se dedicará apenas a vacinação de crianças, disponibilizando, além do imunizante contra poliomielite, a vacina tríplice viral, que previne sarampo, caxumba e rubéola.

A Sespa alerta que é fundamental que os responsáveis pelas crianças levem o cartão de vacinação neste dia para que o ciclo vacinal correto seja realizado.

Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal contra poliomielite da população infantil do Pará, a Sespa está promovendo uma série de ações durante o mês de outubro. A meta do Ministério da Saúde é que 95% das crianças estejam imunizadas para afastar o risco do retorno da doença, considerada erradicada no país há mais de 30 anos. A atual cobertura no Pará está em 45,75%.

A Sespa pretende ampliar a cobertura vacinal do estado com a extensão da campanha estadual de vacinação contra poliomielite até o dia 31 de outubro. Todos os municípios do estado estão abastecidos com imunizantes, aptos a realizarem a aplicação das vacinas nas crianças.

No próximo sábado, 22 de outubro, será o dia D da campanha, com a Sespa reforçando a divulgação e estimulando os municípios a ampliarem os reforços para aumentar o número de vacinados contra a poliomielite.

Serviço

Dia especial de vacinação no dia do Círio das Crianças

Data: 16/10/2022

Horário: de 09h às 21h

Local: Unidade móvel da Sespa, estacionada na Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, ao lado da Basílica Santuário de Nazaré.

Foto: Mozart Lira Ascom/Sespa