A terceira edição do Circuito Mangueirosa de Carnaval de Rua de Belém inicia na próxima semana

Na manhã desta terça-feira (07), reuniu-se representantes do Circuito Mangueirosa, artistas e representante da Secult, Fumbel e Equatorial, para anunciar as atrações para o Circuito Mangueirosa 2023.

A programação será realizada nos dias 18,19,20,21 e 25 de fevereiro, no Complexo Ver-o-Rio. Está será a terceira edição do Circuito Mangueirosa de Carnaval de Rua de Belém, que conta com o patrocínio da Equatorial via Lei Semear (Fundação Cultural do Pará/Governo do Pará), apoio cultural da Secretaria de Cultura do Pará/Governo do Pará e apoio institucional da Prefeitura de Belém e Fumbel.

Confira a programação

Mangueirosinha (11) – 9h às 13h, na Usina da Paz do Guamá

Dj Rebarbada

Oficina de brinquedos com materiais reciclados

DJ Blue

Bloco Lambateria (18)

Ver-o-rio, das 15h às 19h30

Atrações: Dj Zek Picoteiro + Os Potentes do Brega; Félix Robatto convida Bella, Júlia Passos, Lucas Castanha e Pinduca; Rock doido do Zek

Atrações: Dj Zek Picoteiro + Os Potentes do Brega; Félix Robatto convida Bella, Júlia Passos, Lucas Castanha e Pinduca; Rock doido do Zek Cortejo, das 20h às 22h

Atrações: Lambadeiros do Trovão com Bruno Benitez, Danniel Lima, Lucyan Costa, Nanda Miranda, Gabi Amaral e Paulo Kamello

Atrações: Lambadeiros do Trovão com Bruno Benitez, Danniel Lima, Lucyan Costa, Nanda Miranda, Gabi Amaral e Paulo Kamello After, das 22h às 4h

Atrações: DJ Stamyna, Mega Pop Show e DJ Maderito

Bloco Toma Tua Pisa (19)

Ver-o-rio, das 15h às 19h30

Atrações: DJ Coytada + House of Carão; Layse e Os Sinceros; DJ Shayra Brotero + House of Maguariudry; Arraial do Pavulagem

Atrações: DJ Coytada + House of Carão; Layse e Os Sinceros; DJ Shayra Brotero + House of Maguariudry; Arraial do Pavulagem Cortejo, das 20h às 22h

Atrações: Gigi Furtado e Rafaella Travassos com A Grande Família + Comissão Afrontosa

Atrações: Gigi Furtado e Rafaella Travassos com A Grande Família + Comissão Afrontosa After, das 22h às 4h

Atrações: Nandissima; Tiffany Boo e Raidol; DJ Gus; Jonjon; DJ Naldinho Sacana

Bloco Lucha Libre (20)

Ver-o-rio, das 15h às 19h30

Atrações: DJ Ananindeusa; Carimbó Sancari + Íris da Selva; Arthur da Silva convida Aila, Thalia Sarmanho, e Flor de Mururé

Atrações: DJ Ananindeusa; Carimbó Sancari + Íris da Selva; Arthur da Silva convida Aila, Thalia Sarmanho, e Flor de Mururé Cortejo, das 20h às 22h

Atrações: Metaleiras da Amazônia com Karina Brito e Isabelly Coelho + Comissão Afrontosa Themonias

Atrações: Metaleiras da Amazônia com Karina Brito e Isabelly Coelho + Comissão Afrontosa Themonias After, das 22h às 4h

Atrações: DJ Damasound x Nat Vianna; Tonny Brasil / Maderito & Banda Bundas; Dj Lux x DJ Roberto; DJ MauVii x DJ Celine

Bloco Filhos de Glande (21)

Ver-o-rio, das 15h às 19h30

Atrações: DJ Seu Edvaldo; Donas da Folia com Mariza Black, Nega Rô, Marta Mariana e Ruth Costa; Orquestra Carnafônica com Naieme, Nirah Duarte, Malu Guedelha e Renata Del Pinho

Atrações: DJ Seu Edvaldo; Donas da Folia com Mariza Black, Nega Rô, Marta Mariana e Ruth Costa; Orquestra Carnafônica com Naieme, Nirah Duarte, Malu Guedelha e Renata Del Pinho Cortejo, das 20h às 22h

Atrações: Arthur Espíndola, Juliana Sinimbu e Sandrinha + Comissão Afrontosa Themonias

Atrações: Arthur Espíndola, Juliana Sinimbu e Sandrinha + Comissão Afrontosa Themonias After, das 22h às 4h

Atrações: Dj Jack Sainha; Orquestra Aerofônica com Antônio de Oliveira, Matemba e Sammliz; DJ Will Love

Bloco Tchau Tchau Amor (25)

Ver-o-rio, das 15h às 19h30

Atrações: Dj Tchau Tchau Amor; DJ Raul Bentes; Tambores do Pacoval + Participação Eduardo do Norte

Atrações: Dj Tchau Tchau Amor; DJ Raul Bentes; Tambores do Pacoval + Participação Eduardo do Norte Cortejo, das 20h às 22h

Atrações: Banda do Bloco + participações: Iara Mê, Larissa Leite e Marcelo Brazão

Atrações: Banda do Bloco + participações: Iara Mê, Larissa Leite e Marcelo Brazão After, das 22h às 4h

Atrações: Dj Tchau Tchau Amor; DJ Baby Princess; Gabriel Xavier + participações Bruno Rodriguez e Marina Morais; DJ Rony do Guamá

Foto: Jimmy Nigth