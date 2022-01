A tradicional corrida de Belém vai acontecer neste domingo no Portal da Amazônia

Em homenagem aos 406 anos da capital paraense, neste domingo (16) será realizado a tradicional Corrida de Belém, o evento conta com o apoio da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel).

O Evento será organizado por uma empresa de microchipagem (ChipBelém), a corrida começa às 5h30, a saída será do Portal da Amazônia com retorno previsto no mesmo local. O percurso da corrida irá passar por pontos turísticos como Teatro da Paz e Basílica de Nazaré.

Durante a entrega dos kits para a corrida, será obrigatória a apresentação do cartão de vacinação. Para realizar o trajeto, assim como no ato da premiação, os participantes devem estar com a máscara de proteção, obedecendo aos protocolos de prevenção á covid-19.

A tradicional corrida já chegou a ter dois mil participantes, mas neste ano terá restrição de público por conta da pandemia. Serão 500 corredores, em largadas de 100 pessoas, para evitar aglomerações.

Foto: João Gomes/Comus