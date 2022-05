A Troca de Arcos de Nossa Senhora de Nazaré começa nesta quarta-feira (11)

A partir das 19h desta quarta-feira (11), a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), inicia a retirada dos Arcos localizados na Avenida Nazaré, próximo da Praça Santuário, serão dois dias para finalizar a retirada dos Arcos. A ação é para fazer os ajustes, lavagem, revisão da iluminação e pintura da estrutura de ferro.

No dia 29 de maio, na Praça Santuário, o público irá conhecer o novo Cartaz do Círio 2022, no dia seguinte, 30 de maio, será apresentado novamente os Arcos, a partir das 19h. Atualmente somente dois arcos, localizados na Avenida Nazaré, entre Avenida Generalíssimo Deodoro e Travessa 14 de Março. A plotagem no centro dos Arcos segue o layout do cartaz Oficial do Círio de cada ano.

Veja a programação

11 a 12/05 – desmontagem dos Arcos

13 a 28/05 – ajustes, lavagem, revisão da iluminação e pintura da estrutura de ferro

29 a 30/05 – montagem da estrutura e colocação da nova plotagem, seguida da inauguração dos novos arcos no dia 30 de maio

Foto: Divulgação / Diretoria da Festa de Nazaré