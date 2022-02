A Uepa de Vigia abre inscrição para Especialização de Educação Musical Decolonial

A Universidade do Estado do Pará, no campus XVII (UEPA) em vigia, abriu inscrições para o processo seletivo do curso de especialização de educação Musical Decolonial, a partir de hoje (9) até o dia 9 de março, as inscrições devem ser feitas online.

Serão 30 vagas disponíveis, de acordo com o edital com carga horaria de 430h e será gratuito. Podem se candidatar á pós-graduação lato sensu, pessoas com graduação em Música, bacharelado ou licenciatura, bem como em áreas afins, desde que possuam experiência comprovada na área de Música.

O curso está previsto para iniciar no mês de abril, no campus da Uepa em Vigia, onde vai ser realizado na modalidade semipresencial, com algumas disciplinas remotas, de segunda a sexta-feira, das 18h ás 22h; outras com encontros presenciais aos sábados das 8h ás 18h.

Foto: Marcello Sarmento