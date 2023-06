A Uepa promove o evento Orgulho Autista: da invisibilidade ao protagonismo

No próximo sábado (17), a Universidade do Estado do Pará (Uepa), promove o evento Orgulho Autista: da invisibilidade ao protagonismo, realizada em colaboração com a Universidade Federal do Pará (UFPA), a ONG Atenção Multidisciplinar Orientação e Respeito para o Autismo (ONG AMORA), e a Link – Soluções Comportamentais. A iniciativa será realizada no auditório Paulo Freire, do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da Uepa, sendo aberta para toda comunidade. O evento contará com emissão de certificados e as inscrições devem ser feitas no local.

A ação Orgulho Autista: da invisibilidade ao protagonismo é resultado da participação de profissionais e estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e busca, por meio de debates e palestras, discutir os desafios a serem enfrentados no ambiente acadêmico e no mercado de trabalho, além de promover esclarecimentos médicos e jurídicos acerca do TEA. Segmentada em quatro sessões, a programação do evento inicia suas atividades às 9h, por meio da palestra “Vivências, convivências, experiências e estratégias em uma sociedade capacitista”.

Programação:

Sessão A: Vivências, convivências, experiências e estratégias em uma sociedade capacitista. (De 9h às 11h)

Mediadora: Andréa Fadul (Psicóloga)

Palestrantes: Vinicius Renato (Estudante UEPA); Beatriz Azeredo (Estudante de Biomedicina); Ananda Chedieck Martins, Diego Queiroz (Estudantes UFPA); Ayumi Domingues (Psicóloga – Residente UFPA).

Temas: Bloco I – Desafios na Universidade; Bloco II – Relação do autismo com a família; Bloco III – Interações sociais, amizades, namoro…

Sessão B: A (in)definição de autismo: Visão médica e jurídica. (De 11h às 12h)

Moderadora: Scheilla Abbud (Profa. Uepa)

Palestrantes: Visão Médica – Dr. Alfredo Vicente (Pediatra); Visão Jurídica – James Thiago Leite Cruz (Internacionalista/Biólogo/Estudante de Direito) e Ananda Chedieck Martins.

Sessão C: Do luto à luta: Aceitação e cotidiano de famílias neuroatípicas, e mobilização por direitos. (De 14h às 15h)

Moderadora: Maria Cristina dos Santos Costa (Profa. UFPA)

Participantes: Mães, Pais e entidades de apoio

Sessão D: Autistas no mercado de trabalho: Desafios e talentos de diferentes níveis de suporte. (De 15h às 18h)

Mediadora: Rosilene Prado (Psicóloga)

Palestrantes: James Thiago Leite Cruz (Internacionalista/Biólogo/Estudante de Direito); Ynis Cristine de Santa Martins Lino Ferreira (Professora Ufra); Bárbara Cozzi (Procuradora); Scheilla Abbud (Profa. Uepa); Yasmin Cruz (empreendedora).

Foto Reprodução: institutopensi.org.br