Vídeo: A Unidade Estratégia  de Saúde da Família precisou suspender os atendimentos devido as manifestações contra as eleições 2022

Devido as manifestações que estão acontecendo em Belém contra os resultados das eleições 2022, na Avenida Almirante Barroso, no trecho entre as avenidas Tavares Bastos e Júlio César, sentido São Brás, no bairro do Souza, a Unidade Estratégia Saúde da Família (ESF) do Souza precisou ser suspendida o atendimento.

A medida foi determinada pela Secretaria de Estado de Transporte (Setran), para que o órgão encerra o atendimento ao público neste dia e, como a ESF Souza funciona nas instalações da Setran, a Sesma determinou a paralisação dos atendimentos com o objetivo de garantir a integridade dos funcionários e dos usuários.

Os policiais da Tropa de Choque e a Cavalaria da Polícia Militar compareceram no local para retirar os apoiadores do candidato derrotado á reeleição Jair Bolsonaro (PL). os agentes utilizaram bombas de gás lacrimogêneo e armas não letais para dispersar os manifestantes. As ultimas informações é que após 5 horas de interditação total e parcial a avenida Almirante Barroso foi liberada nos dois sentidos, porem os manifestantes continuam no local.

